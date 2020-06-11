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Başkan Özlü, Düzce Kasrı projesini inceledi

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü, kullanım tasarrufu belediye şirketi Beltur A.Ş.'ye geçirilen Düzce Kasrı'nda yürütülen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, işletme hakkı belediye şirketi Beltur A.Ş.'ye devredilen Bahçeşehir bölgesinde yer alan Düzce Kasrı'nda başlayan yenileme çalışmalarını bizzat kendisi takip ediyor. Sosyal tesis için son hazırlıkları inceleyen Başkan Özlü, “Her hafta Düzce Kasrı'nda devam eden tadilat çalışmalarını yerinde inceliyorum. Projeyi yürüten alanında uzman arkadaşlarımızdan bilgi alıyorum. Çevre düzenlemesi şuan da devam etmekte ve bina içerisindeki tadilatları da en kısa süre de tamamlayacağız. Bir kültür mozaiği olan ilimizin zengin mutfağından muhteşem yemeklerin yer alacağı, Düzce manzaralı sosyal tesisimiz “Düzce Mutfak Sanatları Merkezi” olacak. Menüsünde 81 çeşit Düzce yemeği olacak. Hem Düzcelilerimizin hem de dışarıdan gelen misafirlerimiz için keyifle vakit geçirebilecekleri, temiz havası, eşsiz doğa manzarası ile 7 den 77 ye herkesin tercih edebileceği Düzce'nin prestijine yakışır bir mekan haline dönüşecek. Amacımız gerek hemşehrilerimize gerek il dışından gelen misafirlerimize Düzce'ye özgü esintileri kaliteli bir şekilde yansıtmak” dedi.

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