Başkan Özlü, Düzce standında misafirlerini ağırladı

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festival' organizasyonunda Düzce Belediyesi tarafından kurulan stantta misafirleri ağırlayan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'de gençler için yeni sosyal alanların oluşturulacağını kaydetti.

16 Kasım tarihinde başlayan ve 21 Kasım'da sona erecek olan ‘Gençlik ve Yerel Yönetimler' temalı ‘Tam Bana Göre Festival' organizasyonu doludizgin devam ediyor. Her gün binlerce genci ve yerel yönetim mensuplarını ağırlayan gençlik festivalinde açılan stantlarda illerin tanıtımı yapılıyor. Festival devam ederken Düzce standında hem vatandaşları hem de gençleri ağırlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, misafirlere hem Düzce'yi anlattı hem de gençler için yapılan ve yapılması planlanan projelerden bahsetti.

Gençler için yeni projeler hazırlanacak

‘Tam Bana Göre Festival' organizasyonunun gençlerin ufkunu açacağı önemli festivallerden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Özlü, “Düzce'mizin de bu oluşumun içinde olmasını önemsiyoruz” dedi. Gençlerin küreselleşen dünya düzenine ayak uydurarak bilim ve teknolojinin birleşimiyle kendi bölge ve ülkesine faydalı bireyler olmasının çok önemli olduğuna değinen Başkan Özlü, “Kültür İşleri Müdürlüğümüz marifetiyle gençlere yönelik festivalde yerimizi aldık ve Düzce'mizi tüm ülkeye tanıtmaya başladık. Hem Düzce'ye daha önce gelenler hem de Düzce'yi merak edenler için önemli bir adım oldu. Gençlerle bir arada olmak, onların taleplerini ve isteklerini dinlemek son olarak da birlikte çözüm üretmek paha biçilmez bir duygu. Düzce Belediyesi olarak kurulacak Bilim Merkezi ilimizde teknoloji ile bilimi birleştireceğiz. Gençlerimiz ve çocuklarımız için tema parkları yapmayı planlıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Festivale katılan illerin stantlarını gezdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, festival alanında açılan stant ve deneyim parkurlarını gezerek illerin yaptığı proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özlü, festivalin oldukça kapsamlı bir gençlik festivali olduğunu dile getirerek ufuk açtığını sözlerine ekledi.