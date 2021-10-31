Başkan Özlü, Düzce standını ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu Platformu tarafından İstanbul'da düzenlenen tanıtım günlerinde Düzce standını ziyaret etti.

Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu Platformu tarafından Yenikapı'da gerçekleştirilen tanıtım günlerinde İstanbul Düzceliler Derneği tarafından Düzce tanıtım standı açıldı. Düzce Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün de destek verdiği stantta İstanbullulara Düzce'nin tanıtımı yapılıyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'de, tanıtım günleri kapsamında oluşturulan Düzce standına ziyaret etti. İstanbul Düzceliler Derneği yöneticileri ile bir araya gelen Başkan Özlü, standı ziyaret eden vatandaşlara da Düzce hakkında bilgiler verdi.