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Başkan Özlü Düzce Üniversitesi'nin kuruluşunu kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü, ülkemizin bilimsel gelişimine katkı sunan Düzce Üniversitesi'nin 15. yıl dönümünü kutladı.


17 Mart 2006 tarihinden kurulan ve bir fidandan bir çınara dönüşen Düzce Üniversitesi 15. yılını kutluyor.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kutlama mesajında “15 yıl önce kurularak şehrimizin ve ülkemizin bilimsel gelişimine büyük katkılar sunan Düzce Üniversitesi'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. 15 yıl boyunca üniversitemize emeği olan ve binlerce öğrenci yetiştiren tüm hocalarımıza ve yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerinde bulundu.

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