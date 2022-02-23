Başkan Özlü Düzce'yi İstanbul'da anlattı

Faruk Özlü, Düzce'de yapılan turizm atağını katılımcılara anlattı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul'da gerçekleştirilen Turizmde Yeni Arayışlar Zirve'sinin onur konuğu olarak katıldı. Zirveye Belediye Başkanı Özlü'nün yanı sıra Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Başkanı Celal Toprak, THEPROEKO YK Başkanı Mesut Demir ve turizm konusunda uzman isimler katılım sağladı.

Turizm zirvesinin açılış konuşmasında konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, turizm konusunun üzerinde hassasiyetle durduğunu ve yaylalar, şelaleler, ormanlar ve tarihiyle Düzce için proje üretmeye çalıştıklarını kaydetti.

“Düzce'nin, turizm alanında bir sıçrama yapmasını, turizm gelirlerini büyütmesini, turizm eliyle istihdamını artırmasını, özetle sahip olduğu potansiyelin tam olarak harekete geçmesini istiyorum” diyerek sözlerine başlayan Başkan Özlü, “Ankara ve İstanbul'un tam ortasında bulunan, muhteşem bir lokasyona sahibiz. Dört mevsimi farklı güzel bir kentimiz var. Ayrıca belirtmek isterim ki; Roma medeniyetinin en önemli eserlerinden biri olan, 2 bin yıllık Konuralp Antik Kentimiz var. Bu antik kentimize büyük önem veriyoruz. Kazılar hızla devam ediyor. İnşallah bu önemli kültür ve turizm mirasını gelecek sene Türk turizminin hizmetine sunmuş olacağız. Buradaki tüm katılımcılardan ve dinleyicilerden, Konuralp Antik Kentini görmelerini, 2 bin yıllık tarihi teneffüs etmelerini bekliyorum” diyerek sözlerine devam etti.

AR-GE ve İnovasyona dikkat çekti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, birbirini besleyen bilim, sanayi ve teknolojili politikalarının gelip dayandığı, daha doğrusu düğümlendiği yerin ARGE, İnovasyon ve Tasarım olduğunu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı döneminde tecrübe ettiğinin altını çizerek, “ARGE ve İnovasyonu tüm politikalarımızın başköşesine koymak zorundayız. Çünkü yaşadığımız çağda, yeniliğin ve teknolojinin sonu yok. Rekabet etmek ve sürdürülebilir kazanımlar için bu iki kavramı tüm politikalarımızın merkezine koymak durumundayız. Ülkemiz, sadece bulunduğu coğrafyanın değil tüm dünyanın çekim alanındadır. Potansiyelimizin ve avantajlarımızın farkında olarak, ülkemizin doğasını koruyarak, seçkin bir turizm ülkesi olmak için çabalarımızı artırmalıyız” ifadelerinde bulundu.

Katılımcıları Düzce'de ağırlamaktan mutluluk duyacağını ifade eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Turizm zirvesinin yeni ufuklarını dileyerek konuşmasını tamamladı.