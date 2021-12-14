Başkan Özlü eğitim mutfağını inceledi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeni oluşturulan eğitim mutfağının son durumunu yerinde inceledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleriyle şehre farklı bir soluk getiren, yöresel ve coğrafi işaretli lezzetlerin yer aldığı Mutfak Sanatları Merkezi kursiyerlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Mutfak Sanatları Merkezi'nde hazırlanan eğitim mutfağı ile bölgenin yemek kültürü gelecek nesillere aktarılacak.

Başkan Özlü, MSM içerisinde hazırlanan eğitim sınıfında yapılan çalışmaların son durumunu yerinde inceledi. Şehre yeni bir soluk katan MSM'nin kapsamının genişlediğini ifade eden Özlü, “Tamamlandığında öğrencilerimize hizmet vermeye başlayacak olan eğitim mutfağımızın yapımında sona geldik. Düzce'nin gastronomi kentlerinden biri haline gelmesi ve tüm etnik kökenlerin harmanladığı şehrimizin yemek kültürünün gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız. Burada, geleceğin aşçılarına şehrimizin mutfak kültürünün modern teknikler eşliğinde öğretilmesi sağlanacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.