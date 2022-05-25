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Başkan Özlü, eğitime yönelik yapılan projeleri anlattı

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü, bir dizi ziyarette bulunmak için Düzce'ye gelen Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy'u Mutfak Sanatları Merkezinde misafir ederek eğitim alanında yapılan proje ve çalışmaları anlattı.


Faruk Özlü, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy'u Mutfak Sanatları Merkezinde ağırladı. Başkan Özlü, yöresel yemeklere ve workshop programlarına ev sahipliği yapan tesisi gezdirdi.


Kentte ikili eğitimin ortadan kaldırılması konusunda atılan adımları ve yapımları devam eden Kasım Aktaş Ortaokulu ile Azmimilli İlkokuluna yönelik çalışmalar hakkında Bakan Yardımcısı Şensoy'u bilgilendiren Özlü, belediye olarak eğitim konusuna özel önem verdiklerini de belirtti.

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