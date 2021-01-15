Başkan Özlü emekçinin yanında olduğunu gösterdi

Faruk Özlü, yüzde 35 zam oranı ile gerek bölgenin gerekse de Türkiye genelinde ki en iyi toplu iş sözleşmesini imzalayarak, emekçinin hakkını koruyan bir tutum sergiledi.

Bölge ve Türkiye genelindeki Düzce ölçeğindeki illere kıyasla en iyi toplu iş sözleşmesine imza atarak en düşük işçi maaşını 3 bin 500 liraya çıkartan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sendika temsilcileriyle görüştü.

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde Başkan Özlü ile bir araya gelen sendikası işçi temsilcileri, bugüne kadar gerçekleştirilen toplu iş sözleşmelerine nazaran ilk defa yeni yıla Düzce Belediyesinden hiçbir alacakları olmadan girdiklerini, aynı zamanda tüm personelin uzun yıllardır maaşlarını vaktinde aldığını ifade ederek, duyarlılığı ve emekçinin yanında yer alan tavrından ötürü teşekkürlerini ifade etti.

Başkan Dr. Faruk Özlü ise sendika temsilcilerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Toplu iş sözleşmesinden ötürü ben de mutluyum. Herkes için hayırlı olması temenni ediyorum. Yaptığımız yüzde 35 zam ile en düşük işçi maaşımızı 3 bin 500 lira yapmış olduk. Zam yapmak kadar önemli olan zamanında ödenmesi konusudur. Biz bunu 2020 yılında gerçekleştirdik. Bu yıl da aynı şekilde zamanında ödemelerimizi yapacağız. Önceliğimiz personelimiz” ifadelerinde bulundu.