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Başkan Özlü esnaf sabah çayı içti börek yedi

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü, normalleşme süreci ile 1 Haziran'da yeniden faaliyete başlayan işyerlerini ziyaret ederek gösterdikleri sabır ve özveri için teşekkür etti. Başkan Özlü esnafla börek yedi çay içti sohbet etti.


Başkan Özlü, korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir iş yerlerini açamayan ve sosyal hayatın başladığı yeni dönem ile kepenklerini açan esnafı ziyaret etmeye devam ediyor. Bu sefer Gaziantep Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Başkan Özlü, börek yedi, çay içti esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.


“Her şey Düzce için, sizler için” Özlü, “Düzce için yapacağımız her hizmet, sizlerin beklentileri ve isteği doğrultusunda gerçekleşecek” dedi.


Esnaf ziyaretleri sırasında Başkan Özlü, maske ve hijyen konusunda dikkatli davranılması gerektiğini de dile getirdi.

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