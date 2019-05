Başkan Özlü Hanımlar lokalinde kadınlarla bir araya geldi

Faruk Özlü Düzce Belediyesi Hanımlar Lokalinde AK Parti Kadın Kolları üyeleri ile bir araya geldi.

Faruk Özlü iftar sonrası kendisini çaya davet eden AK Parti Düzce İl Kadın Kolları ile bir araya geldi. Kadın Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Güler Güneş'in de bulunduğu, Hanımlar Lokalinde gerçekleşen buluşmada Başkan Özlü, kadınların seçim sürecinde kendisine verdiği desteğe dikkat çekerek hepsine tek tek teşekkür etti.

Başkan Özlü, Düzce'ye yapılacak her hizmetin her kesime hitap edeceğini belirterek “Projelerin fayda kapasitesi konusunda kadınlarımızdan da destek alacağız. Onların bakış açısı daha kapsamlı, ilimizde gençlerimiz ve çocuklarımız ve hatta onlar için yapacağımız her çalışmada mutlaka istişare edeceğiz. Şahsıma davetleri için de ayrıca hepsine teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin, fırsatı en iyi şekilde değerlendirelim” dedi.