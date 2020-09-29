Başkan Özlü “Hayvan barınağı ilgi odağı oluyor”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Hayvan Bakımevimiz ilgi odağı olmaya devam ediyor” dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve beraberindeki heyet, Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi'ni ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Yüzlerce sokak hayvanının tedavisi ve rehabilitesinin sürdürüldüğünü belirten Başkan Özlü, “Göreve geldiğimiz günden bu yana önümüzde duran sokak hayvanlarının rehabilitasyon ve bakımevini kısa sürede hizmete açtık. O günden bu yana da sokak hayvanlarının kontrolsüz çoğalmasının önüne geçmek ve bakımlarının yapılması için arkadaşlarımız özverili bir şekilde çalışıyorlar. Aynı zamanda hayvanların sahiplendirilmesi ile birlikte bakımevimiz vatandaşlarımız tarafından ilgi odağı haline geldi” diye konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bakımevinin gerek görsel gerekse fiziksel açıdan ziyaretçilerin ilgi merkezi olmasını sağlamak adına projeleri ile ilgili çalışmalarının da sürdüğünü sözlerine ekledi.

Her gün 15 köpek kısırlaştırılıyor

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nurettin Özcan ise Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi'nin daha modern bir tesis haline gelmesi ile birlikte her gün 15 köpeğin kısırlaştırıldığını kaydederek, “Tedavi gören köpekler, kısırlaştırma işleminin ardından en az 21 gün süre ile müşahede altında kalıyor. Müdürlüğümüz, sokaklarda bulunan tüm hayvanların da ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir çalışma planı üzerinden hareket ediyor. Şehrin belli noktalarına yerleştirilen beslenme odaklarının temizlik, bakım ve mama takviyeleri düzenli olarak yapıyoruz” dedi.

2128 Şikayet günü gününe çözüme kavuşturuldu

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nurettin Özcan, Kurtsuyu bölgesinde bulunan sokak hayvanları rehabilitasyon ve bakım merkezi olarak, 5199 sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu kapsamında üzerlerine düşen görevleri büyük bir titizlik ve fedakarlık ile yerine getirdiklerini ve 2020 yılı Ağustos ayı itibariyle toplam 2 bin 128 şikayetin günü gününe çözüldüğünü söyledi.