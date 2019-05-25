Başkan Özlü her fırsatta vatandaşı dinliyor

Faruk Özlü Kazukoğlu mahallesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Faruk Özlü, Kazukoğlu mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle sakinleri ile sık sık bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Özlü'nün ziyaretinde vatandaşlar, istek beklentilerini anlattı. Mahalle ziyaretlerinin düzenli aralıklarla devam edeceğini ifade eden ve herkesle tek tek ilgilenen, sorunlarını dinleyen Başkan Özlü “Kazukoğlu mahallesi sakinleri ile bir araya geldik. Hepsinin taleplerini dinledik, çözüm önerileri noktasında konuştuk. Her fırsatta her mahalleye gideceğiz, sıkmadık el bırakmayacağız demiştik. Düzceliler bizi bir kardeşi olarak görsün. Onların istekleri doğrultusunda hizmet etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.