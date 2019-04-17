Başkan Özlü, her yaştan ziyaretçilerini ağırlıyor

Hükümet Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, her vatandaşla yakından ilgileniyor.

“Düzce Belediyesi, herkesin belediyesidir. Ben de herkesin belediye başkanı olacağım” diyerek Düzce Belediye Başkanlığı görevine başlayan 65. Hükümet Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, gönül belediyeciliği anlayışını her adımında gösteriyor. Başkan Özlü, yeni görevi dolayısıyla kendisine ‘hayırlı olsun' dileklerini iletmek, talep ve önerilerini bizzat başkanlık makamına anlatmak isteyen hiçbir vatandaşı geri çevirmiyor.

Her bir ziyaretçisine özel ilgi gösteren Başkan Dr. Faruk Özlü, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Düzceli kardeşlerimden büyük bir sevgi ve alaka görüyorum. Bu durumdan ziyadesiyle onur duyuyorum. Bana gösterdikleri bu ilgiye layık olmak için Allah nasip ederse önümüzde 5 yıl var. Bu süre içinde kime ne konuda söz verdiysek hayata geçirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yakın çalışma ekibimizi de belirledik, artık icraat yapma zamanıdır. Büyüklerimiz, küçüklerimiz her bir hemşehrimizin bizden beklentileri var, bunu biliyoruz. İlimiz için en güzeli neyse onu yapacağız. Düzce Belediye Başkanlığı görevine başlamam hasebiyle ziyaretime gelen, arayan, soran herkese tekrar şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.