Başkan Özlü herkesi tarihe tanıklık etmeye davet etti

Faruk Özlü, Konuralp'teki saklı tarihin 3 yıl içinde gün yüzüne çıkarılacağını belirterek “Kazılar için seferber olmaya çağırıyoruz” dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Konuralp'te bulunan ve tarihi milattan öncesine kadar uzanan kalıntıları kültür turizmine kazandırmaya kararlı. Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yeri olarak bilinen Konuralp'te bulunan amfi tiyatro ve çevresindeki kalıntıların gün yüzüne çıkarılması için başlatılan kazı seferberliği Başkan Özlü önderliğinde 16 Ocak Perşembe Günü saat 10:00'daki törenle resmen başlayacak. Organizasyon hakkında bilgi veren Başkan Dr. Faruk Özlü, Konuralp'teki saklı tarihin 3 yıl içinde gün yüzüne çıkarılacağını belirterek “Konuralp bu bölgenin en özel noktası, buradaki Antik Kent ve yaşam M.Ö. 3. Yüzyıla kadar dayanıyor. TÜRSAB ile de yaptığımız incelemede burası için artık vakit kaybetmememiz gerektiğini düşüyorum. Bu konuda Uzman Arkeologlarla yaptığımız görüşmelerde Türkiye'de bir ilke imza atmaya hazırlanıyoruz. Düzce'yi buradaki kazılar için seferber olmaya çağırıyoruz. Burada ciddi bir tarihi potansiyel var, yerin altında kalan tarihe hep birlikte tanıklık etmek için tüm hemşerilerimi Perşembe günü saat 10:00'da buraya davet ediyorum. Genç, yaşlı, kadın, erkek, aileler çocukları ile buraya gelsinler, Konuralp'i hep birlikte Kültür Turizminin başkenti haline getirelim” dedi.

Göbeklitepe'nin bir örneği Düzce'de olacak

Organizasyon hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Özlü Şanlıurfa'da bulunan ve dünya üzerinde büyük bir etki yaratan Göbeklitepe kazılarına atıfta bulunarak “Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yeri, Osmanlılar döneminin önemli fetih merkezlerinden biri olan, nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış Konuralp artık hak ettiği değeri görecek. Bu bölgede bulunan Roma dönemine ait köprü, şehrin giriş sembolü olan Atlı Kapı, Batı Sur Duvarları, Kemerkasım Su Kemerleri, Kırk Basamaklar olarak bilinen Antik Tiyatro ve daha niceleri Helenistik Çağ'dan günümüze ulaşan değişik medeniyetlere ait yapılar ile Konuralp turistlerin uğrak yeri haline gelecek. Nasıl Göbeklitepe'de dünyanın eski tapınağı olduğu düşünülen kalıntılar bulunarak dünya turizmine kazandırıldıysa, Konuralp'in özdeşleştiği Bereket Tanrısı Tyche de tarih meraklılarını ilimize çekecek. Tekraren tüm hemşerilerimi Konuralp'e beklediğimizi ifade ediyor, 3 yıl içinde tamamlayacağımız kazıların hepimizin emeği ile Düzce'mize kazandırılacağını belirtmek istiyorum” diye konuştu.