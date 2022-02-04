Başkan Özlü, İHA ile bir araya geldi

Faruk Özlü, İhlas Haber Ajansı (İHA) Kocaeli Bölge Müdürlüğü çalışanları ile bir araya geldi.

İHA Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nün; Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'yu kapsadığı bölge toplantısı, Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kurum içi yapılan toplantının ardından Mutfak Sanatları Merkezi'ne gelen Faruk Özlü, İHA Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan ve İHA muhabirleri ile bir araya geldi. Düzce'de hayata geçirilen projeler hakkında bilgilendirmelerde bulunan Özlü, aynı zamanda kültürel değerlere ev sahipliği yapan Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nin de önemine değindi. Düzce ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı birliktelikte Özlü, İHA Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan'dan çalışmaları hakkında bilgiler aldı.