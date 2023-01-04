Başkan Özlü İHA'nın 30'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı

Faruk Özlü, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) 30'uncu kuruluş yıldönümü kutlayarak “Ajans haberciliğinin en önemli temsilcilerinden İhlas Haber Ajansı'nın yıl dönümünü tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Faruk Özlü, İHA'nın 30'uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi. Özlü, “Demokratik toplumların en önemli özelliklerinden biri kamuoyuna bilgi akışı sağlamaktır. 1993 yılında kurulduğu gönden bu yana çizgisini koruyan, objektif haber akışını kesintisiz sağlayan, hem ulusalda hemde yerelde ajans haberciliğinin en önemli temsilcilerinden İhlas Haber Ajansı'nın 30. Kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Tüm emekçi gazeteci/muhabir kardeşlerimi tebrik ediyorum, başarılı çalışmalarınızın artarak devam etmesini diliyorum” ifadelerinde bulundu.