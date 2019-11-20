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Başkan Özlü ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyor

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü mahalle ziyaretlerinde kendisine iletilen talepleri bizzat takip ettiğini bir kez daha kanıtladı. Dereli Tütüncü Mahalle ziyaretinde kendisinden tekerlekli sandalye talep eden Hayrettin Seis'in isteği kısa sürede yerine getirildi.


Faruk Özlü seçimden hemen sonra başladığı mahalle ziyaretleri ile ‘Gönül Belediyeciliği' anlayışını Düzce'de hissettirmeye devam ediyor. Belediyeciliğin gönüllere dokunmak olduğunu, belediyeciliğin vatandaşa hizmetkarlık olduğunu her fırsatta dile getiren Başkan Özlü Dereli Tütüncü Mahallesine yaptığı ziyarette kendisinden tekerlekli sandalye talep eden Hayrettin Seis'in isteğini yerine getirdi. ‘Derdimiz gönül kazanmaksa, vatandaşımızın isteğine kulak vermek zorundayız, onların ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapmalıyız' diyen Başkan Özlü, bağış yöntemi ile alınan tekerlekli sandalyeyi Meclis Üyesi Nurullah Yıldız aracılığı ile sahibine ulaştırdı. 78 yaşındaki Hayrettin Seis isteğinin gerçek olduğunu görünce Başkan Özlü'ye teşekkürlerini ileterek “Tek isteğim sokağa rahat çıkabilmek, kısmen kendi işimi yapmaktı. Belediye Başkanım Faruk Özlü'den rica etmiştim. Bu imkanı bana sağladı, kendisine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, çok mutlu oldum, Allah razı olsun” dedi.

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