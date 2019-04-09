Başkan Özlü ilk düzenlemeyi makam araçlarına yaptı

Faruk Özlü ilk tasarrufu Düzce Belediyesi bünyesinde bulunan araçlar üzerinde uyguladı.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, seçim döneminde sık sık bahsettiği belediye imkanlarının tasarruflu ve en verimli şekilde kullanılması konusunda ilk çalışmasını yaptı. Görevi devralmasının ardından hızlı bir şekilde çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Özlü, ilk iş olarak belediye bünyesinde bulunan araçların tespitini yaparak hazırlanan raporları inceledi. 20 Müdürlük makamına ayrı ayrı tahsis edilen araçlar olduğunu belirleyen Başkan Özlü, tüm araçların ortak bir havuzda toplanması konusunda talimat verdi. Başkanlık makamına bağlı bulunan Garaj Amirliği yönetimi sorumluluğuna verilen araçlar hakkında açıklama yapan Başkan Özlü “Her zaman söylediğimiz gibi; vatandaşın hakkı olan, yetimin, öksüzün hakkı olan hiçbir şey için müsamaha gösteremeyiz. Düzce Belediyesi'ni geliri, gideri belli olan bir kurum haline getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bunun için önceliğimiz tasarruf sağlayacağımız alanlara yönelmek olacak. Araç filomuz üzerinde yaptığımız incelemede her müdürlüğe tahsis edilmiş birer araç olduğunu gördük ve bu araçların mesai dışında özel olarak kullanıldığını tespit ettik. Kurmaylarımla birlikte konuyu değerlendirerek iş dışında araçların kullanılmaması kararı aldık. Yani müdürlerimiz ihtiyaç duydukları takdirde garajdan araç kullanabilecek, iş bitiminde ise araçlar yine garaja bırakılacak. Bu konuda kararlıyız, müsrif davranarak ne Düzce'ye ne de Düzceli kardeşlerimize hizmet edemeyiz. Kaynaklarımızı en uygun, en yüksek verimli şekilde nasıl olacaksa, öyle kullanacağız” şeklinde konuştu.