Başkan Özlü ilklere imza atmaya devam ediyor

Faruk Özlü yepyeni bir projeyi Düzcelilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu'nun önerisi ile gündeme gelen ‘Açık Yeşil Projesi' sayesinde Millet Bahçesi etrafında şehir merkezi çevresinde bulunan boş arsa sahipleri ile görüşülerek alanların değerlendirilmesi sağlanacak.

Faruk Özlü Düzce'yi bölgesinde örnek şehir haline getirecek projelere imza atmaya devam ediyor. Belediye bünyesinde oluşturduğu proje ofisinde gece gündüz demeden Düzce'nin potansiyelini değerlendiren Özlü, 20 yıl önce yaşanan depremler sonrasında şehir merkezinin o günleri andıran görüntüsü ve yıkılan binaların ardından hala boş kalan arazileri kullanıma açmaya kararlı.

İlk olarak İnönü, Avni Akyol Parkı ve Anıtpark meydanının birleştirilmesi ve Merkez Park 1. Etap adını alacak Millet Bahçesi etrafındaki arsaların tespitini yaptıran Başkan Özlü, Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu'nun ortaya koyduğu fikir ile proje ofisi mimarları ve şehir plancılarının hazırladığı Açık Yeşil adını verdiği bir projeyi duyurdu. Projenin ana fikri; merkez park çevresinde ve şehir merkezinin muhtelif noktalarında bulunan arsaların da vatandaşların kullanımı için oluşturulacak ışıklandırma sistemleri ve dinlenme alanları ile donatılması.

Çevrede bulunan boş arsaların sahipleri ile görüşecek olan Faruk Özlü, tüm arsaların çevre temizliği ve düzenlemelerinin yapılacağını söyleyerek “Şehrimizin en güzel noktalarından biri; yıllardır vatandaşlarımızın vakit geçirdiği, dinlendiği parklarımız. Bu alanlarda bulunan işletmeleri kaldırdık, artık parklar ait olduğu gibi vatandaşlarımızın rahat bir şekilde kullanımına açıldı. Şimdi çalışmamızın ikinci etabı başlıyor, Millet Bahçesinin inşası. Projemiz hazır, ödeneğimiz hazır. Düzceliler borçlanmadan hizmet yapmak neymiş, yaşayarak görecek. Ancak tabii biz bu parkı yaptık, bitti demeyeceğiz. Bölgede örnek olacak projemizin etrafını da doldurmamız gerekiyor. Şehrin göbeğinde çok fazla boş arazi var, bunların birçoğu otopark olarak işletiliyor, bir kısmı ise tamamen atıl vaziyette. Şimdi ekiplerimiz atıl olan arsalarda temizlik çalışmalarına başladı. Diğer arsalara ilişkin de taşınmaz sahipleri ile görüşeceğiz. Kamu menfaati nedir? Bunu konuşacağız. Hep birlikte Düzce'yi parmakla gösterilen bir şehir yapacağız. Açık Yeşil adından anladığımız gibi, rızası olan, belediyemiz ile muvafakatname imzalayan vatandaşlarımızın arsasına ışıklandırma ve dinlenme alanları koyacağız. Vatandaşımız, aileleri ve çocukları ile burada dinlenecek, vakit geçirecek. Biraz sabır ve anlayış ile Düzce daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.