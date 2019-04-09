Başkan Özlü, “İnsan ve kalkınma odaklı bir belediye olacağız”

Faruk Özlü Düzcelilere ithafen bir mesaj yayımladı. Başkan Özlü, “İnsan odaklı çalışacağız” dedi.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Düzce Belediye Başkanlığına seçilen 65. Hükümet Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, başkanlık görevi süresince uygulayacağı belediyecilik anlayışı ile ilgili bir mesaj yayımladı. Başkan Özlü, mesajında Düzcelilere teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Başkanlık makamından yazılı olarak yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıymetli Hemşehrilerim yerel seçimlerde partimize ve şahsıma vermiş olduğunuz büyük destek ve güvenle yola çıktık. Gönül Belediyeciliği ilkelerinin yanı sıra, temel belediye hizmetlerinde ve Düzce'mizi çok daha ileriye taşıyacak projelerle şehrimize hizmet edeceğiz. Klasik yerel yönetim anlayışının yerine, tüm yerel paydaşlarımızı da kapsayacak şekilde ‘yerel yönetişim' kavramını getiriyoruz. Düzce'mizi, bu güzel şehirde yaşayan, ekmeğini kazanan herkesle birlikte, herkesin rızasını alarak yönetmeyi hedefliyoruz. İnsan ve kalkınma odaklı, paydaşlar arası gönüllülük esasına dayalı, şeffaf, hesap verebilen, mali disiplin çerçevesinde bütçesini oluşturan ve kullanan bir Düzce Belediye için kollarımızı sıvıyoruz. Bilgiyle, deneyimle, iş yapma azmi ve heyecanıyla, hayallerimizle, projelerimizle işe koyuluyoruz. Ekonomisiyle, sosyal yaşantısıyla, temizliğiyle, düzeniyle, doğası ve çevresi ile nadide bir şehir olan Düzce için hep birlikte çalışacağız, yorulacağız ve başaracağız. Günümüzde belediyecilik sadece belli kalıplar ve belli hizmetlerle sınırlı değildir. Sosyal politika uygulamaları çerçevesinde ‘sosyal belediyecilik', kent kültürü oluşturma aracı olarak ‘kültürel belediyecilik', yerel kalkınma lideri ve paydaşı olarak ‘vizyoner belediyecilik' gibi kavramları; yönetim ilkelerimiz olarak benimsiyoruz. Bu ilkeleri birbiriyle bağlantılı olarak ele alıyoruz. Her fırsatta ifade ettiğim gibi; Düzce Bizim Evimiz. Öfke dili hiçbir zaman lugatımızda yer almayacak. Sevgiyle, hoşgörüyle, heyecanla, inançla ve azimle bütün problemlerimizi çözeceğiz. Bize inanın, bize güvenin ve şehrimizi yönetirken her birinizin Düzce'de söz söyleme hakkınızın olduğunu asla unutmayın. Tüm Düzceli hemşehrilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” ifadelerinde bulundu.