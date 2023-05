Başkan Özlü “İşçi ve emekçi kalkınmanın en önemli unsurudur”

Faruk Özlü, 1 Mayıs dolayısıyla yayımladığı mesajında Türkiye'nin üretim politikası ve işçi haklarında ortaya koyduğu duruştan söz ederek İşçi ve Emekçiler Bayramı'nı tebrik etti.

Başkan Faruk Özlü, işçi ve emekçinin ülkelerin kalkınmasındaki önemine vurgu yaparak “Ülkelerin gelişmesine büyük katkı sağlayan argümanlardan biri olan üretimin bel kemiği işçilerimiz, ülkemizde her daim en önemli unsur olmuş, çalışma politikaları insan odaklı bir biçimde sürekli olarak geliştirilmiş ve iyileştirilmiştir. Emek ve üretim; muasır medeniyetler seviyesine çıkmamızı sağlamış, bu konuya atfettiğimiz önem de istikrarı korumamızı sağlamıştır. Ülkemizin en önemli politikalarından biri olan bu gelişmeler, her kesimin kabul edeceği en büyük gerçektir. Büyümek, gelişmek yine günümüz imkanlarından faydalanarak her alanda üretimi teşvik etmek en önemli önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu anlayış çevresinde Türkiye'de üretime katkıda bulunan her bir işçi kardeşimi emekleri ve sarf ettiği çaba dolayısıyla kutluyor, saygılarımı sunuyorum. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda geçmişte yaşanan trajik olaylar ve bu olaylar sebebiyle hayatını kaybeden kardeşlerimi rahmetle anıyor, emekçi kardeşlerimin bayramını tebrik ediyorum” ifadelerinde bulundu.