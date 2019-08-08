Başkan Özlü “İşlerinizi birlikte takip edelim”

Faruk Özlü, mahalle ziyaretlerine Sallar'daki vatandaşlarla bir araya gelerek devam etti.

Faruk Özlü seçim döneminde büyük önem verdiği mahalle ziyaretlerine başkanlık görevine başladıktan sonra da devam ediyor. Mahalle sakinlerinin şikayetleri, talepleri ve beklentilerini bizzat dinleyen Başkan Özlü'ye Başkan Yardımcıları Celal Kasapoğlu, Dr. Cengiz Tuncer, Okan Özkasap ile ilgili birim müdürleri de eşlik etti. Mahalle muhtarı Serkan Demiroğlu ve mahalle sakinleri ile düzenlenen toplantıda görüşen Başkan Özlü yaptığı açıklamada her mahalleyi ziyaret edeceğini bir kez daha vurgulayarak “Her mahalle sakinini dinlemek, bizden beklentilerini öğrenmek istediğimi söylemiştim. Bugün burada bizlere ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bakın başkan yardımcılarım ve ilgili birim müdürlerim de burada sizleri dinlemek için geldi. Ben istiyorum ki belediye olan işlerinizi takip etmek için siz değil, biz gelelim. Mahallelerimizin neye ihtiyacı olduğunu görerek, tespit ederek gerekli müdahaleyi yapalım. Mahalle ziyaretlerimiz düzenli olarak devam edecek” diye konuştu.

Toplantı sonunda mahalledeki çocuklar ile ilgilenen Başkan Özlü, kısa süre sohbet ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.