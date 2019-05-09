Başkan Özlü “İstişare toplantıları rehberimiz olacaktır”

Faruk Özlü, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin'in siyasi parti il başkanlarını ağırladığı iftar programına katıldı.

Siyasi partilerin Düzce il başkanları AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin'in ev sahipliğinde Erguvan Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programına katıldı. Siyasi parti temsilcilerini bir araya getiren davete Faruk Özlü de eşlik etti. İl ve ilçe başkanlarının davet edildiği iftar programında Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlhami Caboğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı İlhan Duru, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Alaattin Duran, İyi Parti İl Başkanı Yunus Özay Er, Saadet Partisi İl Başkanı Birkan Mertol, Vatan Partisi İl Başkanı Fethi Sönmez, Büyük Birlik Partisi Engin Bedir ve Demokrat Parti İl Başkanı Miktat Ceylan bir araya geldi.

İftar davetinde açıklamalarda bulunan Başkan Dr. Faruk Özlü konuşmasına il başkanı Mustafa Keskin'e davet için teşekkür ederek başladı ve şunları söyledi; “Ben siyaset yaparken, bilgi edinme noktasında bütün talepleri karşılayacağımı, kendilerini bilgilendireceğimi, belediye faaliyetlerini ve hizmetleri ve ilerleyen dönemlerde yapılacak olan faaliyetler hakkında kendilerini bilgilendireceğim. Talep etmeleri halinde bizzat kendi telefonumu vereceğim ve arkadaşlarımızla Düzce için hep beraber güzel işler yapacağız. Siyaset dediğimiz şey, Düzce için daha güzel şeyler yapabilme, Düzce'yi daha iyi bir yere taşıyabilme noktasında bir hizmet yarışıdır. Bu yarışta, bugün birlik ve beraberlik halindeyiz.”

İftar buluşması il başkanlarının davet için Başkan Özlü ve İl Başkanı Keskine teşekkür etmesi ile sona erdi.