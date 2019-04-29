Başkan Özlü istişare toplantısı yaptı

Faruk Özlü, belediye üst yönetim üyeleri ile Kültür Merkezinde toplantı düzenledi.

65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Faruk Özlü belediye üst yönetim üyeleri Başkan Yardımcıları Hüdaver Gösterişli, Celal Kasapoğlu, Meclis Üyesi Hasan Günden ve bazı birim müdürleri ile toplantıda bir araya geldi. Belediye başkanlığı görevini devralması ile hızla çalışmalara başlayan Başkan Özlü, kısa vadede yapılması planlanan idari yapılanma ve proje üretimi konusunda kurmayları ile istişare etti.