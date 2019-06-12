Başkan Özlü, “Jandarmamız huzur ve güvenin adı”

Faruk Özlü, “Jandarma Teşkilatımız, vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini ve kabiliyetiyle daima takdiri hak etmiştir” dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Jandarma Teşkilatının 180'inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Jandarma Teşkilatının huzur ve güven ortamının sağlanmasında büyük bir önemi olduğuna vurgu yapan Başkan Dr. Faruk Özlü, “Ülkemizin huzur ve güvenliğini temin etmek adına mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir fedakarlık ve özveriyle hizmet veren Jandarma Teşkilatımız, vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini ve kabiliyetiyle daima takdiri hak etmiştir. Jandarma Teşkilatımızın, 180 yıldır olduğu gibi toplumumuzun huzur ve güvenliğinin sağlanması için görevlerini, demokratik değerleri ve insan haklarını esas alan üstün vazife ve hizmet anlayışıyla yerine getireceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, bizlere bu vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm Jandarma personelimize görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.