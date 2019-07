Başkan Özlü, “Kalıcı konutlar bölgesi değişecek, dönüşecek”

Faruk Özlü Kalıcı Konutlar Bölgesi mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Kalıcı Konutlar Bölgesi Bahçelievler, Esentepe, Güzelbahçe, Yeşiltepe, Demetevler, Çamlıevler, Sallar ve Nalbantoğlu Mahalle muhtarları Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti. Encümen Salonunda muhtarlarla bir toplantı düzenleyen Başkan Özlü burada önemli açıklamalarda bulundu.

Muhtarlar ile birlikte mahallerin ihtiyaçlarını tespit ederek gereken düzenlemelerin yapılacağını her fırsatta dile getiren Başkan Özlü “Kalıcı Konutlar Bölgesinde bulunan mahalle muhtarlarımızla bir araya geldik. Herkes taleplerini iletti, birlikte istişare ettik. Biliyorsunuz öncelikli gündemimizde şu an Kalıcı İşyerlerinde yapılacak düzenleme var. Orada temizlik işlemini yaptık. Yapıların fiziki durumunu inceleyerek vatandaşlarımıza maksimum fayda sağlayacak donatılara dönüştürülmesi için uzmanlarımız çalışıyor. Öncelikle Düzce Belediyesinin vatandaşla ilişkili olan birimlerini yaşam alanlarının yoğun olduğu bu noktaya taşıyacağız dedik. Bu konu muhtarlarımızdan da büyük destek gördü. Kurumların ulaşılabilirliği bizim için önemlidir. Vatandaşımıza hizmeti götürmemiz lazım. Bunun yanı sıra orada kadınların, çocukların, gençlerin ilgisini çekecek, onların daha fazla sosyalleşmesini sağlayacak yatırımlarda bulunacağız. Her şey istişare ve ortak akılla hayata geçirilecek. Değerli mahalle muhtarlarımıza da bu vesile ile ziyaretleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.