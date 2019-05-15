Başkan Özlü “Katı atık tesisi bir fabrika gibi çalışacak”

Faruk Özlü, seçim döneminde sözünü verdiği ve proje kitapçığında da ayrıntıları ile anlattığı entegre katı atık ayrıştırma ve işleme tesisi konusunda görüşmelere devam ediyor.

Düzce'de vahşi çöp depolama alışkanlığına son vermek üzere 31 Mart seçimleri öncesi hazırladığı çeşitli projeleri gündeme getiren Başkan Dr. Faruk Özlü, Katı Atık Birliği üyeleri ile atık bertaraf düzeni hakkında istişare toplantısı gerçekleştirdi. Katı atık tesisi kurulumu konusunda alanında uzman firmalarla görüşmelerin de yürütüldüğü proje için fiziki çalışmalar en kısa sürede başlatılacak. Seçim vaatleri arasında yer alan ve proje detayları anlatılan “Katı Atık Yönetimi” konusunda bilgilendirme yapılan toplantıda Başkan Özlü atık yönetiminin Düzce'de çevre temizliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Toplantı hakkında açıklamalarda bulunan Özlü, Düzce'de vahşi depolama alışkanlığının tamamen tarih olacağını ifade ederek şöyle konuştu; “Ben vahşi atık depolamasına karşıyım. Düzce için atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümün sağlanması gibi bir projemiz var. Entegre katı atık ayrıştırma ve işleme tesisi düşüncemiz ve bu tesiste çöpten elektrik, gübre ve kum üretme planımız var. Yani kuracağımız tesis bir fabrika gibi çalışacak. Kullanılacak teknoloji ile Düzce'nin çöpü ekonomik faydaya dönüşecek. Hükümetimizin de yol haritası olan ‘Sıfır Atık' yaklaşımı yerelde hayata geçirilecek. İleri teknoloji sayesinde çevremizin sağlığı korunacak, ekolojik dengenin devamlılığı sağlanacak. Düzce çok güzel olacak.”