Başkan Özlü kavşak çalışmasını yerinde inceledi

Faruk Özlü, geçtiğimiz hafta sonu başlayan Kervan Kavşağı İyileştirme Projesinin uygulandığı alana giderek proje alanını inceledi. Başkan Özlü, projenin tamamlanmasının ardından Kervan Kavşağında trafik çilesinin sona ereceğini kaydetti.

Birçok bölgeyi birbirine bağlaması ve geçiş noktaları arasında olmasından dolayı önemli bir konuma sahip olan Kervan Kavşağında iyileştirme projesi gece gündüz devam ediyor. Trafik akışının hızlanması, sürücülerin yakıt ve zamandan tasarruf etmesi için başlatılan projeyi yakından takip eden Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'de her fırsatta ekiplerin çalışmalarını takip ediyor.

Vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek

Projenin hızlı bir şekilde uygulanmasından ve yol kat edilmesinden dolayı memnun olduğunu belirten Özlü, “Kervan Kavşağında yapmak istediğimiz çalışma için titiz bir analiz sürecinden geçtik. Öncelikle viyadük ile şehri ikiye ayırmak istemedik. Geçen araç sayısının istatistiğini defalarca kayda aldık. Ardından da projeyi başlattık. Arkadaşlarımıza hızlı bir şekilde kimsenin mağdur olmadan en kısa sürede bitirilmesi talimatını verdik. Gece gündüz her birimimiz çalışmalarını koordineli bir şekilde yapıyor. Projenin ardından birçok noktayı birbirine bağlayan bu kavşağımızda trafik çilesi sona erecek” şeklinde konuştu.