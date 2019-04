Başkan Özlü kimseyi geri çevirmiyor

Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü kendisi ile görüşmek isteyen herkesi makamında ağırlıyor.

65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, başkanlık makamında Düzcelileri temsilen oturduğunu kanıtlar nitelikte her yaştan ziyaretçisini bizzat kabul ediyor. Düzcelilerin büyük ilgi ve sevgi gösterdiği Başkan Özlü, her gün özel olarak zaman ayırdığı ziyaretler kapsamında Efe Fight Club antrenör ve sporcuları ile Avni Akyol İlköğretim Okulu öğretmenleri ile öğrencilerini makamında misafir etti. Ziyaretlerde gençlerin spora ilgisini her zaman desteklediğini ve çocukların da gelecek hayallerine dokunmak üzere özel olarak ilgi gösterdiğini ifade eden Başkan Özlü “hep söylediğim bir şey var. Biz bu makamda ilimizde yaşayan kardeşlerimizi temsilen bulunuyoruz. Bizleri buraya getiren onların teveccühüdür. Bu sebeple makamımızda her yaştan her kesimden vatandaşımızla bir araya elbette geleceğiz. Onların talepleri, önerileri bizlere rehber olacak. Her konunun uzmanıyla onların beklentilerini karşılamak üzere çalışmak istiyoruz. Bu vesile ile bugüne kadar ziyaret eden, tebriklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.