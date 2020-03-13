İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Özlü, Konuralp tarihi kazı alanında çalışmaları inceledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü, Konuralp Antik Tiyatro çevresinde devam eden kazıları incelemek üzere bölgeyi ziyaret etti.


Düzce'nin Antik yerleşim alanı, Batı Karadeniz'in Efes'i Konuralp Antik Tiyatro alanında kazı çalışmaları hız kesmeden devam ederken her hafta alanı incelemeye özen gösteren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü kazıda çalışan personeli ziyaret etti. Kazıda çalışanlarla birlikte çay içen Başkan Özlü kazı ekibinin başında duran uzmanlardan son çalışmalarda elde edilen bulgular hakkında bilgi aldı. Antik tiyatronun önemli bir kısmını gün yüzüne çıkaran ekipler, çalışmalar kapsamında alanın Orkestra bölümü ve oturma alanlarının devamını ortaya çıkarmak için kazılarına devam ediyor. Düzce'nin Tarih ve Kültür turizmi potansiyeline önemli katkı sağlaması planlanan alandaki kazılar, Uzman Arkeologlar eşliğinde kontrollü bir şekilde sürdürülecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.