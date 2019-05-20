Başkan Özlü KSS esnafını yalnız bırakmadı

Faruk Özlü, Küçük Sanayi Sitesi esnafı ve Sanayi Çarşısı temsilcilerinin iftar davetine katıldı.

Düzce'de faaliyet gösteren Küçük Sanayi Sitesi esnafı ve sanayi çarşısı temsilcileri iftar organizasyonu düzenledi. Programa Faruk Özlü, DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı, sanayi esnafı ve esnafının destek olduğu engelliler ile aileleri katıldı. Esnaf topluluğu temsilcileri, engelliler ve aileleri ile tek tek selamlaşan Başkan Özlü, iftar organizasyonunun esnaf dayanışmasını pekiştirdiğini ifade ederek “KSS esnafı ve sanayi çarşısı esnafı tarafından düzenlenen bu organizasyonda bulunmaktan memnuniyet duydum. Esnaf arasında yardımseverliği ve paylaşmayı teşvik eden girişimleri takdir ediyorum. Bugün bizlere esnaf kardeşlerimizin destek olduğu engelli kardeşlerimiz ve aileleri de eşlik ediyor, bu apayrı bir mutluluk kaynağı. Bu sayede oruç ibadetimizi birbirimizi hor görmemek ile perçinliyoruz, engelli kardeşlerimizle hayatı paylaşmayı öğrenmeliyiz. Allah hepimizin oruçlarını kabul etsin” dedi. KSS esnafı da Başkan Dr. Faruk Özlü'nün kendilerine gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etmeyi ihmal etmedi.