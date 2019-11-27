Başkan Özlü, mahalle mahalle geziyor

Faruk Özlü mahalle ziyaretlerine Bahçelievler ve Yeşiltepe Mahallelerinde devam etti.

Faruk Özlü yaklaşık 6 aydır sürdürdüğü mahalle ziyaretlerinin ilk turunu tamamlamak üzere. 50'nin üzerinde mahalleyi çalışma ekibiyle tek tek gezen Başkan Dr. Faruk Özlü son ziyaretini Bahçelievler ve Yeşiltepe Mahallesi sakinlerine yaptı. Başkan Özlü “Mahalle ziyaretlerimizi söz verdiğimiz gibi hiç aksatmadan yaptık, ilk turumuzu bitiriyoruz. Tüm mahalle sakinlerimizle tek tek görüştük. Onların bizden beklentisini bizzat kendim öğrendim. Ziyaretlerin faydasını yakın gelecekte hep birlikte göreceğiz. Vatandaşımıza, bize oy veren vermeyen herkese hizmet için bu makamdayız, bu imkanları iyi kullanmamız lazım. Hizmetlerimizi buna göre şekillendirmeye özen gösteriyoruz” dedi.

Daha sonra Yeşiltepe Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özlü belediye kadrolarının genç ve alanında uzman isimlerden oluştuğuna dikkat çekerek “taleplerinizi bana, başkan yardımcılarımıza ve müdürlerimize iletebilirsiniz. Sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak için çalışıyoruz. Belediye hizmet kurumudur, bunun farkındayız. Belediye kendi sorumluluklarını, vatandaşlar kendi sorumluluklarını yerine getirirse Düzce çok daha güzel olacak. Görüyorsunuz; gün geçtikçe çalışmalarımız iyiye gidiyor, borçlanmadan hizmet yapıyoruz. Bu hem sizin hem de bizim için çok önemlidir” şeklinde konuştu.