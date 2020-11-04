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Başkan Özlü, Mahmut Tanal hakkındaki şikayetinden vazgeçti

DÜZCE(İHA) – Du¨zce Belediye Bas¸kanı Dr.

Faruk O¨zlu¨, CHP I·stanbul Milletvekili Mahmut Tanal hakkındaki s¸ikayetinden vazgec¸ti.


Düzce Belediye Başkanı Dr Faruk Özlü'nün Avukatı Ali Dilber, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Milletvekili Mahmut Tanal aleyhindeki şikayetinden vazgeçtiğini belirterek “Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk O¨zlu¨ ile CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal arasında, gec¸tigˆimiz yıl Du¨zce'nin c¸o¨p sorunu, c¸o¨p tesisleri ve c¸evre kirliligˆi konusunda sosyal medya u¨zerinden tartıs¸ma bas¸lamıs¸, Mahmut Tanal Müvekkil Dr. Faruk Özlüye sert so¨zler so¨ylemis¸ti. Tanal'ın kendisini hedef alan paylas¸ımları u¨zerine Müvekkilim O¨zlu¨, ‘Kamu go¨revlisine hakaretten' Du¨zce Cumhuriyet Savcılıgˆı'na suc¸ duyurularında bulunmus¸tu. Suc¸ duyuruları u¨zerine Mahmut Tanal hakkında sorus¸turmalar bas¸latılmıs¸tı. CHP Milletvekili Tanal, gec¸tigˆimiz aylarda Du¨zce'ye gelerek, hem tartıs¸ma konusu c¸o¨p tesislerini ziyaret etmis¸, hem de ardından Belediye Bas¸kanı O¨zlu¨'ye nezaket ziyaretinde bulunarak, yapılan c¸o¨p tesisi yatırımını begˆendigˆini ve Türkiye çapında bir tesis yapıldığını ifade etmis¸ti. Ziyaret sırasında Tanal ve O¨zlu¨'nu¨n arasında yas¸anan gerginlik sona ermis¸ ve tatlı sona bagˆlanmıs¸tı. I·kili arasında yas¸anan sulh sonucunda Bas¸kan Dr. Faruk O¨zlu¨, Tanal'a yo¨nelik Cumhuriyet Savcılığına yapmış olduğu s¸ikayetlerinden vazgec¸miştir” dedi.

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