Başkan Özlü mevlid kandili mesajı yayınladı

Faruk Özlü, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in dünyaya teşrifi olarak kabul edilen ve Rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında tüm İslam aleminin kandilini tebrik eden Başkan Özlü şunları söyledi: “Alemlere rahmet, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) dünyaya teşrifi olan Mevlid Kandilimiz tüm İslam alemini; huzura, sağlığa ve berekete eriştirsin. Salgın hastalıkların insanlığı esir aldığı, din düşmanlığının derin kırılmalara neden olduğu zor günleri elbette hep birlikte aşacağız. Birden çok imtihan ile mücadele ettiğimiz bugünlerde Hak Din İslam'a karşı sergilenen tavırları, gafil zihinlerin Peygamberimize yönelttiği çirkin saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyor, Müslümanların bu densizlik karşısında bir araya gelmesini Yüce Allah'tan diliyorum. ‘Sen olmasaydın, kainatı yaratmazdım' diyen Rabbimiz'den, Peygamberimizin adı ile af dileyerek, din kardeşlerimiz için dua edeceğimiz bir gece olması dileğiyle, Mevlid Kandilimiz mübarek olsun.”