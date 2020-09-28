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Başkan Özlü Millet bahçesinde yapılan çalışmaları inceledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü, kentin tam merkezinde yapılan Millet Bahçesi'nin 1. etap çalışmalarını yerinde inceleyerek, yüklenici firmadan bilgiler aldı.


Düzce'nin tam merkezinde bulunan Avni Akyol Parkı ve İnönü parklarında son yapıların yıkılması ile birlikte Temmuz ayında Millet Bahçesi projesi için çalışmalar başlatıldı. Tel örgülerle kapatılan alanda yüklenici firma tarafından inşaat çalışmaları da hızlandırıldı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'de Millet Bahçesi 1. Etap projesinde yapılan son çalışmalar hakkında beraberindeki heyet ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Özlü, Düzce'ye değer katacak vizyon projelerinden birisi olan Millet Bahçesini 2021'de açacaklarını belirterek, “ Millet Bahçesi 1. Etap Projemizde çalışmalar hızla devam ediyor. Düzce'ye değer katacak vizyon projemizi 2021'in ilk çeyreğinde hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.Düzce için çalışıyoruz.”

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