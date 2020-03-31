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Başkan Özlü Milli Dayanışma Kampanyasına maaşını bağışladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bir aylık maaşını bağışladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem'' kampanyasına bir destek te Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'den geldi. Başkan Faruk Özlü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz' kampanyasına Düzce olarak tam destek veriyoruz. İlk aşamada bir aylık maaşımı bağışlıyorum. Sevgili Düzceli kardeşlerim bu kampanyaya destek olalım” dedi.

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