Başkan Özlü “Milli mücadele ateşinin 100. yılı”

Faruk Özlü 19 Mayıs 1919'un 100. Yılında bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Özlü mesajında Milli Mücadele ateşinin yıl dönümünde Türkiye'nin geleceğini gençlerin inşa edeceğine vurgu yaptı.

Faruk Özlü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özlü mesajında milli mücadele ateşinin yakıldığı 19 Mayıs 1919 tarihinin 100'üncü yılında Türkiye'nin çağ atladığını belirterek “Gazi Mustafa Kemal'in, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan, Cumhuriyetin ilanıyla neticelenen bağımsızlık mücadelesi, aziz milletimizin birlik ve beraberliğinden aldığı güçle hiçbir engel tanımayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bağımsızlığını koruma konusundaki azim ve kararlılığı sayesinde tüm zorlukların üstesinden gelen, her yaştan vatandaşıyla bir kahramanlık destanı yazan milletimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için aynı şuurla mücadelesini sürdürmüştür. 100'üncü yılında yine aynı şuurla kutladığımız Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı adına da yaraşır bir biçimde, gençlerimizin “millet şuuru”nu en derinde hissetmesini sağlayacaktır. Gelecek nesiller, bu toprakların ne şartlarda kazanıldığını, Cumhuriyetimiz için ödenen bedelleri asla unutmamalıdır. Sevgili gençler, vatanını canından üstün tutan ecdadımızın verdiği mücadeleler ve büyük fedakarlıklar sonucu kurulan Cumhuriyetimiz, sizlere emanettir. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, tüm gençlerimizi, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.