Başkan Özlü “Mobil ölçüm aracı 14 Aralık'ta Düzce'de”

Faruk Özlü, Düzce'nin son günlerde yaşadığı hava kirliliğinin önlenmesi adına ilk somut adımı atarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen heyet ile görüşme yaptı. Özlü, tüm paydaşlarla birlikte hava kirliliğinin önlenmesinde çözüm ortağı olduklarını yineledi.

Düzce'nin sorunlarını tek tek ele alan ve çözüm noktasında gereken tüm adımları atan Faruk Özlü, Düzce'nin kış aylarında yaşadığı hava kirliliğine neden olan etkenleri masaya yatırmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı heyeti ile bir araya geldi. Hava kirliliğinin önlenmesi adına yapılan toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Başkanı Barış Ecevit Akgün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Şube Müdürü Hasan Ayaz ve Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürü Zeliha Gemici ve İl Çevre ve Şehircilik Müdür Vekili Ömer Cihangir, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, Temizlik İşleri Müdürlüğü Emrah Gülmez ve çevre mühendisleri katıldı.

Sorumluluk almaya hazırız

Düzce'deki hava kirliliğinin nedenlerinin ortaya çıkarılması gerektiğini ve yapılan analizlere göre gereken adımların acil bir şekilde atılması gerektiğini kaydeden Faruk Özlü, “Kısa-orta ve uzun vadede yapılması gerekenleri masaya yatırmak istedik. Hava kirliliğine neden olan kaynakları bulmak ve üzerine gitmek için belediye olarak tüm imkânları seferber edeceğiz. Bakanlık olarak sizlerin de bize ihtiyacı olduğu her alanda yardımcı olmaya hazırız. Sorumluluk almayı ve çözüm ortağı olmayı istiyoruz” dedi.

Düzce'nin röntgeni çekilecek

Doğru veri ve analizlerle çıkacak sonuçlar doğrultusunda yerel yönetimler olarak uygulamaları bir an önce hayata geçirmek istediklerini kaydeden Başkan Özlü, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan gelen heyete, tüm mahallelerimizde hanelerin ve tesislerin kullandıkları yakıtlar, doğalgaz kullanılan bölgeler, otoyolların bulunduğu alanlar, tesisler, fabrikalar ve emisyon salınımı yapan tüm bölgelerle ilgili kapsamlı bir çalışmayı kendilerine sunacağız. Zeliha Hanım da 1 hafta gibi kısa süre içinde bize yapılan ölçümlerin ardından bir analiz yaparak uygulama adımlarına geçeceğiz” diye konuştu.

Ortak çalışma yapılacak

Başkan Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi, Düzce Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü ve diğer kurumların da elini taşın altına koyduğunu ifade ederek, Düzce'nin ortak sorununa ortak çalışma ile çözüm bulacaklarını söyledi. Özlü, Düzce'de doğalgaz kullanımının artırılması ve doğalgaz aboneliği noktasında bir kampanya başlatılması için girişimlerde bulunacağını da sözlerine ekledi.

14 Aaralık'ta Düzce'de

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen heyet, Düzce'ye mobil ölçüm aracı göndereceklerini ve bu aracın şehrin belli bölgelerinde ölçümler yapacaklarını ve alınan ölçümler ve numunelerin ardından hava kirliliğine neden olan kaynakları ortaya koyacaklarını kaydetti. Heyet, hava kirliliğine neden olan kaynakların, ısınmadan mı, sanayi ya da taşıtlardan mı olduğunu belirleyecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı ölçümler, mobil aracın yaptığı ölçümler ve alınan toz numunelerinin analiz edilmesinin ardından eylem planı hazırlanarak uygulamaya geçilecek. Öte yandan toplantıda fabrikaların bacalarının filtrelerinin elektronik sistemle kontrol edilmesi için gereken adımların atılması yönünde görüş bildirildi.