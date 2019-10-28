Başkan Özlü muhtarları dinledi

Faruk Özlü Kalıcı Konutlar Bölgesi mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Başkan Dr. Faruk Özlü, mahalle ziyaretlerinin dışında fırsat buldukça mahalle muhtarları ile toplantı yapıyor. Erguvan Sosyal Tesislerinde kalıcı konutlar bölgesindeki muhtarlarla bir araya geldi. Burada mahalle sakinlerinin sorunlarını muhtarlardan dinleyen Özlü, özellikle toplu ulaşım konularında kendisine iletilen talepleri başkan yardımcıları ile paylaşarak yılbaşından itibaren geçerli olacak yeni sistemin beklentileri karşılayacak şekilde hazırlanması talimatı verdi.

Toplantı hakkında kısa açıklama yapan Başkan Özlü “Mahalle muhtarlarımız bizim gözümüz, kulağımız. Vatandaşların bizden beklentilerini onlara soruyoruz, taleplere yönelik çalışma yapmaya özen gösteriyoruz. Kalıcı Konutlar Bölgesinde ulaşım ile ilgili yaptığımız düzenlemeyi ihtiyaca göre yılbaşından itibaren düzene koyacağız. Yaptığımız çalışma sayesinde hem sefer sayıları ve sıklığı hem de hizmet kalitesi artacak. Biraz sabır istiyoruz, Düzce daha güzel olacak” dedi.