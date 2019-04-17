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Başkan Özlü “Omuz omuza Düzce'miz için çalışacağız”

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ve Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı makamında ağırladı.


Başkan Dr. Faruk Özlü, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ve Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ile bir araya geldi. Düzce Belediye Başkanlığı görevi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini ileten Şahin ve Yanmaz ile beraberindeki heyetlere teşekkürlerini ileten Başkan Özlü, Cumhur İttifakı'nın en güzel temsilinin Düzce'de yaşandığını belirterek yaptığı açıklamada “Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ve Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'a şahsıma gösterdikleri bu nezaket ve hayırlı olsun ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli arasında kurulan Cumhur İttifakı Düzce'de en güzel şekilde vücut buldu. Şimdi artık hep birlikte Düzce'yi bölgesinde, Türkiye'de ve hatta dünya çapında hatırı sayılır bir noktaya taşıyacağız. Omuz omuza güç birliği içinde projeler üreteceğiz, birbirimize destek vereceğiz. Şahin'e, Yanmaz'a ve ekibine de yeni görev süreleri boyunca başarılar diliyor, en yakın zamanda iade-i ziyaret yapacağımı belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Ziyaret ardından sohbet hacasında devam etti.

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