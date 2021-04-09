Başkan Özlü “Polisimiz takdire şayandır”

Faruk Özlü, Türk tarihinin en köklü kuruluşlarından biri olan Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Özlü mesajında, “Emniyet Mensuplarımızın gösterdiği gayretler takdire şayandır” dedi.

Faruk Özlü Polis Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında; “Milletimizin birlik ve beraberliğinin korunması, asayişin sağlanması, suç işlenmeden önce tedbirlerin alınması, olayların aydınlatılarak faillerin adalete teslim edilmesi konusunda, polislerimiz, gece gündüz demeden çalışmakta; görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmektedir. Polis teşkilâtımız, kuruluşundan bugüne kadar kamu düzeninin ve güvenliğin sağlanması, hak ve özgürlüklerin eşit olarak uygulanması görevlerini kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde başarıyla yerine getirmiştir. Ülkemizin köklü kurumlarından biri olan Emniyet teşkilatımızın, vatandaşlarımızın huzur ve güveni için gösterdiği gayretler her türlü takdire şayandır. Emniyet mensuplarımızın, vatandaşlarımıza karşı hoşgörülü, yüksek disiplin anlayışına sahip, güler yüzlü ve yardımsever olmasıyla da milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir” diye konuştu.

Başkan Özlü sözlerini şöyle tamamladı: “Bu düşüncelerle, başta ilimizde görev yapan polislerimiz olmak üzere üstün hizmet anlayışı ve özveriyle ülkemizin dört bir sathında görev yapan Polis Teşkilâtımızın değerli çalışanlarının Polis Haftası'nı kutluyor, emniyet mensuplarımıza mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum. Bu cennet vatan uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”