İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Özlü projeleri yakından takip ediyor

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü, kullanım tasarrufu belediye şirketi Beltur A.Ş.'ye geçirilen Düzce Kasrı'nda yürütülen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.


Faruk Özlü, geçtiğimiz günlerde işletme hakkı belediye şirketi Beltur A.Ş.'ye devredilen Bahçeşehir bölgesinde yer alan Düzce Kasrı'nda başlayan yenileme çalışmalarını bizzat kendisi takip ediyor. Sosyal tesis için son hazırlıkları inceleyen Özlü, “Düzce Kasrı'nda devam eden tadilat çalışmalarını yerinde inceledim. Çevre düzenlemesi şuan da devam etmekte ve bina içerisindeki tadilatları da en kısa süre de tamamlayacağız. Düzce manzaralı sosyal tesisimizde nişan, kına, düğün organizasyonları yapılabilecek. Tesisimizin yemek menüsü Düzce'ye özgü yöresel lezzetlerinden oluşacak. Burası ‘Düzce Mutfak Sanatları Merkezi' haline gelecek. Menüsünde 81 çeşit Düzce yemeği olacak. Ayrıca çocuk oyun alanları da olacak. Hem Düzcelilerimizin hem de dışarıdan gelen misafirlerimiz için keyifle vakit geçirebilecekleri, temiz havası, eşsiz doğa manzarası ile 7 den 77 ye herkesin tercih edebileceği Düzce'nin prestijine yakışır bir mekan haline gelecek. Sosyal tesisimizi yaz aylarına kadar bitirmeyi planlıyoruz. Düzce'mize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.