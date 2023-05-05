Başkan Özlü projelerle ilgili bilgi verdi

17 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, projelere yönelik olarak meclis üyelerine kısa değerlendirmede bulundu.

Düzce Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantılarının ikincisine 17 gündem maddesinin görüşülmesi ile devam edildi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün başkanlığında gerçekleşen toplantı da belediyenin gerçekleştirdiği projeler meclis üyeleri ile paylaşıldı.

Başkan Özlü'nün konuşmasının ardından geçilen toplantı da ilk olarak bir önceki toplantının meclis tutanak özeti oybirliği ile kabul edildi. Gündemin ilk maddesinde görüşülen 2022 kesin hesap maddesi ile ikinci maddesi geçiş hakkı bedellerine yönelik tarife değişikliği maddeleri de meclis tarafından kabul edildi.

Ardından imar komisyonuna havale edilen maddelerin görüşülmesine geçilen toplantıda, 15 gündem maddesi meclis üyeleri tarafından karara bağlandı.

Toplantı, bir sonraki birleşimin 5 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 19.00 da yapılmasına karar verilerek sona erdi.