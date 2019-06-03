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Başkan Özlü Ramazan Bayramını kutladı

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Faruk Özlü, tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutladığı mesajında şu görüşlere yer verdi: “Rahmeti, bereketi ve günahlarımızdan arındığımız bir Ramazan ayını daha bayram ile taçlandırmanın huzur ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Küslerin barıştığı, özlemlerin giderildiği, tuttuğumuz oruçların mükafatını aldığımız bu Ramazan Bayramının tüm İslam alemine sevgi, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bu bayramda özellikle İslam coğrafyasında acı içinde, umutsuzluk ve gözyaşları içinde yaşamak durumunda olan kardeşlerimiz için hayırlı kapıların açılmasına vesile olmasını diliyor, başta Düzceli hemşerilerim olmak üzere Aziz Milletimizin ve İslam coğrafyasının Ramazan bayramını tebrik ediyorum.”

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