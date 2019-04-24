Başkan Özlü sahaya indi

Faruk Özlü, seçim sürecinde imzaladığı mahalle sözleşmeleri kapsamında sahadaki çalışmalara hız verdi. Başkan Özlü'nün de katılımıyla, Darıcı Mahalle Parkı yapıma başlanıldı.

İçerisinde fitnes ve çocuk oyun aletlerinin yer aldığı Darıcı Mahalle Parkının yapım çalışmasına Başkan Dr. Faruk Özlü, Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, ilgili kurum müdürleri katıldı.

Park çalışması için startı veren Başkan Dr. Faruk Özlü, seçim vaatlerini tek tek yerine getireceklerini kaydederek “Her mahalle için bir mahalle sözleşmemiz vardı. Bu sözleşmelerde de vaatlerimiz vardı. Bu vaatlerimizi yerine getirmek için sahaya indik. Özellikle parklar konusuna çok önem veriyoruz. Seçim sürecinde her mahalleye bir park yapacağımızın sözünü vermiştik. Bugüne kadar 3 mahallenin parkını bitirdik. Darıcı Mahallesinde yapılan 4. park çalışması. Bundan sonra 11 mahalleye daha park inşa edilecek. 2019 yılı içerisinde 20 mahallenin park çalışmaları tamamlanacak” dedi.

“Arazi sorunu olan mahalleler var”

Bazı mahallerde arazi sorunu yaşandığını belirten Özlü “Bu sorunları çözdüğümüzde oralara da park yapacağız. Ancak şuanda arazisi hazır olan yerlerde çalışmalarımızı yürütüyoruz” diye konutu.

Bin 600 metrekare alana inşa edildi

Başkan Özlü Darıcı parkının bin 600 metrekarelik bir alana inşa edildiğini dile getirerek “Darıcı mahallesinde 18 uygulamasından belediyeye kalan bin 600 m2'lik bir alana park inşa ettik. Bu alanda fitnes ve çocuk oyun aletleri var. Burası vatandaşların banklarda oturup dinlenebildikleri çocukların yeşil alanda oynadığı bir yer olacak. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde açıklama yaptı.