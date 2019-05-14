Başkan Özlü seçimde söz verdi çalışma başladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün seçim sürecinde yaptığı görüşmeler rehberliğinde hazırlattığı “Mahalle Sözleşmeleri” kapsamında bir ihtiyaç daha gideriliyor. Seçim döneminde Darıcı mahallesinde yapılan toplantılarda mahalle sakinlerinin 10 yıldır kanalizasyon hattı için çözüm beklediklerini öğrenen Başkan Özlü Darıcı mahalle sözleşmesinde de yer alan vaadi için ekiplere talimat verdi. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce hazırlanan çalışma planı kapsamında ihtiyaç olan sokakları karşılayacak şekilde 300 metreküp kapasiteli boru ile 660 metre Darıcı Mahallesi tarafına 660 metre Çay Mahallesi tarafına olmak üzere toplam 1320 metre kanalizasyon hattı döşenmeye başladı. Aynı hat ile paralel olarak 400'er metre yağmur suyu hattı çekilmesi için de çalışma yürütülüyor. Mahalleye yapılan alt yapı yatırımları bu çalışmalar ile toplam 1850 metre olacak. Alt yapı çalışmalarının en hızlı şekilde kısa süre içinde bitirilmesi planlanıyor.