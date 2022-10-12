Başkan Özlü, sorunları ilk ağızdan dinliyor

Faruk Özlü, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Başkan Faruk Özlü, vatandaş ile belediye arasında köprü vazifesi gören mahalle muhtarları ile sık sık bir araya gelerek istek ve taleplerini dinliyor. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen toplantıda Başkan Özlü mahalle muhtarlarını misafir etti.

Sancaklar, Akınlar, Sarayyeri ve Yeni Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Özlü, istek ve talepleri masaya yatırıldı.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün toplantılar öncesinde mahalle ziyaretlerinde iletilen istek, talep ve sıkıntılara yönelik başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile değerlendirme yapan Faruk Özlü, taleplerin değerlendirilmesi ve sıkıntıların çözümüne yönelik bir programlama dahilinde hızlıca hareket edilmesi yönünde talimat verdi.