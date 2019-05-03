Başkan Özlü “Söz verdiğimiz gibi çalışmalarımız devam edecek”

Faruk Özlü, Mahalle sözleşmeleri kapsamında söz verilen mahallelerde bulunan mezarlıkların bakım ve onarım çalışmaları için ilgili müdürlüklere talimat verdi.

Düzce Belediye Başkan Dr. Faruk Özlü “Mahalle sözleşmelerinde söz verdiğimiz gibi mahallelerde bulunan mezarlıkları bakım ve onarım çalışmalarını yapıyoruz. Vatandaşlarımızla birebir görüşerek istek ve talepler doğrultusunda Projelerimizi kayıt ve imza altına aldık. Söz veriyoruz yapacağız” dedi. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü´ne bağlı Park ve Bahçeler Birimi tarafından mahalle sözleşmeleri kapsamında başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında camiler, mezarlık yolları, mezarlıkların yer aldığı alanlardaki yabani otlar temizleniyor, çöpler toplanıyor, çimler biçilerek ağaçlar budanıyor.

Mezarlıkların çevre düzenlemesi, yol ve kaldırım gibi alanlarında eksikleri giderdiklerini ifade eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yıl içinde düzenli olarak mezarlıkların bakım ve onarımını gerçekleştireceklerini hatırlatırken, “Ramazan ayının yaklaşması ile halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bayram öncesi mezarlık alanlarını daha temiz ve düzenli hale getirmek için çiçekler ve ağaçların sulama işlemleri yapılırken, yollar, mezarlar ve oturma alanlarının tamamı titiz bir çalışmayla temizlenip bakımları yapıldı” İfadeleri kullanıldı.