Başkan Özlü, talepleri can kulağı ile dinledi

Faruk Özlü Konuralp'te kurulan Cuma Pazarında esnafı ziyaret etti, talep ve önerilerini dinledi.

Faruk Özlü Konuralp'te inceleme gezisi yaptı. Konuralp'te ikamet ettiğini söyleyen Başkan Özlü “Buradaki vatandaşların talep ve beklentilerini biliyorum, daha önce söz verdiğimiz gibi buraya ayrı bir özen göstereceğiz” dedi.

Konuralp'te kurulan Cuma pazarı esnafını ziyaret eden Başkan Dr. Faruk Özlü, pazarda alış veriş yapan vatandaşların da büyük ilgisini gördü. Belediye başkanını karşılarında gören vatandaşlar Konuralp'in ihtiyaçlarını aktardı ve en büyük beklentinin doğalgaz olduğunu belirtti. Vatandaşları can kulağı ile dinleyen Başkan Özlü “Doğalgaz kullanımını bu bölgede yaygınlaştırılacak. Doğalgazın yaygınlaşması için tüm kurumlarla gereken görüşmeyi yapacağız, üstümüze düşen neyse yerine getireceğiz. Bu konuda imar çalışmalarını incelemek lazım. Ayrıca çocuk oyun alanı talebiniz var bunun için de gereken incelemeyi yapacağız. Burası sit alanı olarak ilan edildi biliyorsunuz. Bunun için müze müdürlüğü ile görüşelim buna göre hareket edelim” ifadelerini kullandı. Vatandaşların taleplerini ekibine not aldıran Başkan Özlü kendisine ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.