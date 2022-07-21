Başkan Özlü tapuyu aldı

Faruk Özlü'nün kent merkezinde kalan ve kötü görüntü oluşturan Küçük Sanayi Sitesinin taşınması amacıyla başlattığı çalışma tamamlanarak Modern Sanayi Sitesinde ilk adımlar atıldı.

Düzce'nin Beslanbey Mahallesi'nde hazineye ait olan 51 dönüm arazi ve 12 dönüm TOKİ arazisi Düzce Belediyesi tarafından satın alındı. Tapu devir teslim törenine Vali Cevdet Atay Belediye Başkanı Faruk Özlü, Çevre ve Şehircilik Müdürü Nurhan Kartal, Milli Emlak Müdürü Mehmet Habiboğlu ve Düzce Tapu Müdürü Gülsen Sağlam katıldı.

Modern sanayi sitesinde ilk adım atıldı

Faruk Özlü, Düzce'ye modern bir sanayi sitesi yapılması için uzun zamandır çalıştıklarını belirterek, "266 dükkanlık bir modern sanayi sitesi inşa edeceğiz. TOKİ geçen sene Ekim ayında ihaleyi yaptı ancak işi alan firmanın düşük fiyat vermesinden dolayı TOKİ ihaleyi iptal etti. TOKİ başkanımıza bu projeyi kendimiz yapalım dedik. 12 dönüm belediye arazisini geri aldık. 51 dönüm hazineye ait arazinin de Düzce'ye satışı gerçekleştirildi. Bu gün tapu teslim töreni yapılarak Modern Sanayi Sitesinin inşa edilmesinin ilk adımı atılmış olacak" diye konuştu.

Devir teslim töreninde konuşan Faruk Özlü, " Milli Emlak'tan 51 dönüm bize geçti. Sanayi çarşısındaki esnafların tavsiyeleri noktası 7 metreye 12 metre olacak. Arazi belediyeden inşası da BELTAŞ tarafından yapılacak. 63 dönüm arazinin tapularını bugün almış oluyoruz. 63 dönümde 266 dükkân yapılacak" şeklinde konuştu.

“Rayiç bedelin altında satılacak”

266 dükkanın rayiç bedelin altında makul bir fiyatla satışa çıkacağını ve ilk olarak Düzcelilere teklif edileceğinin altını çizen Özlü, "Modern Sanayi Sitesinin inşası 10 ay sürecek ve üzerinde güneş panelleri, sosyal donatıları olacak. İlk olarak sanayi esnafına bu dükkanları teklif edeceğiz. Rayiç bedelin altında makul bir fiyatla eski sanayi sitesindeki esnafımıza teklif edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

“Belediye başkanımız konuya gönül verdi”

Modern Sanayi Sitesi için tapu törenine katılan Vali Atay ise "İlimiz için çok önemli olan bu sanayi sitesinin devir işlemleri ile adım atılmış oluyor. Belediye Başkanımız bu konuya gönül verdi. İnşallah ilimize hayırlı olur. İnşallah esnafımız daha modern ve iyi yerde çalışırlar" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından tapu devir teslimi gerçekleştirildi.